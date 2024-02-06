Мир 06 февраля 2024, 04:42 Экс-советник Кучмы предсказал судьбу Одессы в ближайшие дни Экс-советник Кучмы Соскин: по Одессе в ближайшие дни ударят с подлодок ЧФ Freepik

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Подводные лодки российского Черноморского флота могут нанести ракетный удар по Одессе уже на этой неделе. Об этом на своем YouTube-канале рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится», — заявил экс-советник.

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Это касается не только Одессы, но и всех черноморских портов Украины: удары ожидаются в ближайшие пять-десять дней, спрогнозировал Соскин.

Одесса попала под обстрел 24 января, об этом сообщили местные паблики. Взрывы раздавались также в Одесской области. Несмотря на работу ПВО, повреждения получил промышленный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.