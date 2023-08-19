Мир 19 августа 2023, 15:20 Удар по месту сбора экспертов ВСУ по дронам нанесли в Чернигове РИА «Новости»: в Чернигове удар пришелся по месту сбора специалистов ВСУ по боевым БПЛА РИА «Новости»

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Под ракетный удар в Чернигове попало место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам. Мероприятие пытались замаскировать под фестиваль «Свирепые птички», сообщил РИА «Новости» источник.

«В Чернигове поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. <…> Сам удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими», — сказал собеседник агентства.

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Встречу, обратил он внимание, проводили с соблюдением мер конспирации. Собеседник агентства показал фото приглашения, из которого очевидно: мероприятие специально замаскировали под фестиваль.

Всем гостям организаторы рекомендовали не надевать военную форму и выбрать для посещения гражданскую одежду. Таким образом, устроившие сбор надеялись избежать «идентификации мероприятия как причастного к военной сфере».

Формат «Свирепых птичек» объявили закрытым. Меру объяснили тем, что на нем представят чувствительные для обороноспособности Украины данные — военные разработки. К тому же большинство участников обозначили как действующих военных. Их запретили снимать или фотографировать без предварительного устного согласия.

Взрыв в центре Чернигова произошел днем 19 августа.