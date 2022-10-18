Удар по ТЭЦ-6 в Киеве попал на видео | 360°

18 октября 2022, 10:33
Удар по ТЭЦ-6 в Киеве попал на видео
Очевидцы показали момент удара ВС России по киевской ТЭЦ-6
Утром 18 октября ВС России нанесли серию ударов по Киеву. Один из прилетов пришелся на ТЭЦ-6. Момент поражения объекта городской инфраструктуры попал на видео, снятое очевидцами. Его опубликовали в Telegram-канале «Украина.ру».
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На нем видно, что над попавшим под удар объектом вздымаются огромные клубы сизого дыма. Также в видеоматериал попал другой взрыв. Прилет по второму объекту привел к сильному возгоранию.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 09:19 по московскому времени в Киеве зафиксировали несколько взрывов в Деснянском районе. Он написал об этом в Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры. Кличко пообещал вернуться с более подробной информацией о текущей ситуации в столице Украины позднее.
Специальная военная операция РФ на Украине
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