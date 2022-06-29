Историк, политолог, специалист по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов обсудил с Life сообщение о том, что Североатлантический Альянс и Турция достигли соглашения касательно приема Швеции и Финляндии в состав военного блока.

Тарасов заметил, что в этой ситуации имеют место некие «закулисные договоренности». По его мнению, Штаты унизили Турцию, которая привыкла действовать более-менее независимо и свободно.

«В данном случае это удар по имиджу Эрдогана однозначно. Это осложнит внутриполитическую ситуацию. Но тем не менее процесс идёт так, как и прогнозировался», — добавил собеседник издания.