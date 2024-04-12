Мир 12 апреля 2024, 09:23 Удар по Хмельницкой области нанесли в районе военного аэродрома для F-16 ВС России ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области

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В Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. Военные атаковали пригород Староконстантинова, где располагался военный склад и аэродром с сооружениями для американских истребителей F-16. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости».

«Хмельницкая область в лице города Староконстантинова в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки», — сказал он.

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Российские войска, по информации Сергея Лебедева, атаковали район, где располагались бомбовый склад, железобетонный и асфальтовый заводы, электроподстанция, склады облпотребсоюза и военный аэродром. Подпольщик сообщил, что последний готовили к приему истребителей F-16. На нем возвели арочные железобетонные укрытия.

Британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что российские военные уничтожат истребители на украинской территории. Аэродром в пригороде Староконстантинова уже атаковали в марте.