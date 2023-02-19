Мир 19 февраля 2023, 22:43 Удар по Дамаску нанесли израильские истребители — Минобороны России Минобороны России: Дамаск обстреляли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Удар по Дамаску, в результате которого погибли пять жителей города, нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.

«19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар», — сказал он.

Реклама

В результате атаки разрушились здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса.

Реклама

Также Гуринов сообщил, что четыре сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Латакия в результате удара беспилотного летательного аппарата. Дрон запустили террористы из района Маарет-Мухос.

По данным Минобороны Сирии, жертвами израильской атаки на районы Дамаска стали пять человек. Также травмы получили 15 горожан, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Ранее ракетный удар нанесли по военной базе США, которая находится на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Информации о пострадавших и погибших среди американских военнослужащих не поступало.