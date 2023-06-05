Мир 05 июня 2023, 23:09 Удар молнии уничтожил 160-летнюю церковь в американском городе Спенсере

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Церковь в городе Спенсере в США, построенная более 160 лет назад, не пережила удар молнии. Об этом рассказала «Политика сегодня» со ссылкой на телеканал ABC News.

После попадания молнии церковь вспыхнула. Огонь мгновенно охватил все строение. Очевидцам удалось заснять, как рухнула горящая башня.

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Прибывшие на место сотрудники спецслужб потушили пожар. Внутри церкви в момент удара молнии никого не было.

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