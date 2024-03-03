03 марта 2024, 19:40
Удар Израиля по кольцевой развязке в Газе убил десятки человек
Десятки человек погибли при ударе Израиля по кольцевой развязке в секторе Газа
Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке Дауд в Газе. Жертвами стали десятки человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. В ведомстве назвали произошедшее ужасающей резней.
«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — подчеркнули в министерстве.
Реклама
В конце февраля палестинские издания сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, когда сотни жителей собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным Минздрава анклава, жертвами стали 118 человек, еще 760 пострадали.
В ЦАХАЛ тогда заявили, что палестинцы бросились «обворовывать грузовики с гумпомощью», началась давка, поэтому несколько десятков человек получили травмы. Позже представители армии Израиля указали, что жители погибли в давке и под колесами грузовиков.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама