Мир 03 марта 2024, 19:40 Удар Израиля по кольцевой развязке в Газе убил десятки человек Десятки человек погибли при ударе Израиля по кольцевой развязке в секторе Газа Naaman Omar / Global Look Press

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Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке Дауд в Газе. Жертвами стали десятки человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. В ведомстве назвали произошедшее ужасающей резней.

«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — подчеркнули в министерстве.

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В конце февраля палестинские издания сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, когда сотни жителей собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным Минздрава анклава, жертвами стали 118 человек, еще 760 пострадали.

В ЦАХАЛ тогда заявили, что палестинцы бросились «обворовывать грузовики с гумпомощью», началась давка, поэтому несколько десятков человек получили травмы. Позже представители армии Израиля указали, что жители погибли в давке и под колесами грузовиков.