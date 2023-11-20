Мир 20 ноября 2023, 13:16 Удар бумеранга. Европе объяснили эффект от антироссийских санкций Песков: из-за санкций против России пострадают сами европейцы РИА «Новости»

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Антироссийские санкции Европы повлекут за собой эффект бумеранга, от которого пострадают сами жители континента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на информацию о вероятном запрете импорта алмазов из России в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.

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«Эту тему давно анонсировали. Все это продолжение поисков решений, которые, по замыслу авторов, ударят по России. Но получается эффект бумеранга, из-за чего страдают сами европейцы», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что России удалось минимизировать все негативные последствия санкционных ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что запрет на импорт российских алмазов появится в новом санкционном пакете, который вступит в силу с 1 января 2024 года, уточнял RT. МИД России предупреждал, что западные санкции негативно повлияют на мировой экономический рост.