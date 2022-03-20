Удар артиллерийского дивизиона «Корса» по ВСУ показали на видео
Народная милиция ДНР показала удар артиллерийского дивизиона «Корса» по ВСУ
Народная милиция ДНР показала удар артиллерийского дивизиона «Корса» по укрепленным районам украинских националистов. Ведомство опубликовало видео в Telegram-канале.
«В ходе спецоперации на Украине батарея легендарного реактивного артиллерийского дивизиона „Корса“ наносят сокрушительный удар по укрепленным районам украинских националистов», — подписала ролик Народная милиция ДНР.
На кадрах видно, как машины артиллерийского дивизиона занимают позиции и открывают огонь. После завершения обстрела артиллерия покидает заданные точки.
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