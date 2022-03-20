Удар артиллерийского дивизиона «Корса» по ВСУ показали на видео

Народная милиция ДНР показала удар артиллерийского дивизиона «Корса» по укрепленным районам украинских националистов. Ведомство опубликовало видео в Telegram-канале.

«В ходе спецоперации на Украине батарея легендарного реактивного артиллерийского дивизиона „Корса“ наносят сокрушительный удар по укрепленным районам украинских националистов», — подписала ролик Народная милиция ДНР.

На кадрах видно, как машины артиллерийского дивизиона занимают позиции и открывают огонь. После завершения обстрела артиллерия покидает заданные точки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вместе с подразделениями Донецкой Народной Республики российские военнослужащие заблокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Военные ДНР ведут бои за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая.

Как заявил штаб территориальной обороны ДНР, силы Народной милиции республики 20 марта вывезли из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка. Всех эвакуированных привезли в село в Безыменное Новоазовского района.