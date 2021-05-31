С ЕГЭ в первый день были удалены 43 школьника

Экзамены по литературе, химии и географии основного периода ЕГЭ 2021 года состоялись в штатном режиме. За нарушения с них были удалены 43 участника из 184 тысяч зарегистрированных школьников.

Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, данные о нарушениях были предоставлены федеральными общественными наблюдателями. Испытания проводились на более 3,7 тысяч экзаменационных пунктах.

«На участие в ЕГЭ по географии заявилось около 20 тысяч человек, в том числе около 18 тысяч выпускников текущего года, на ЕГЭ по литературе — почти 60 тысяч человек, из них выпускников текущего года около 48 тысяч, на ЕГЭ по химии — около 104 тысяч участников, в том числе более 90 тысяч выпускников текущего года», — сообщили в Рособрнадоре.

Минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии — 36. Результаты экзаменов станут известны не позднее 17 июня.

Следующий экзамен, по русскому языку, состоится 3 и 4 июня.

В Подмосковье в первый день сдачи ЕГЭ прошел в штатном режиме без нарушений. Экзамен сдали почти 10 тысяч школьников в 178 пунктах. За испытаниями следили 538 наблюдателей.