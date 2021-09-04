«Удачно снялась с крючка»: Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна снялась с крючка Минских соглашений. Это заявление прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«„Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение“, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее советник Зеленского заявил, что Украина снялась с крючка Минских соглашений. Он отметил, что это является прорывным достижением. Арестович высказался о договоренностях после переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Заявление Арестовича связано со словами главы МИД России Сергея Лаврова. В апреле российский министр говорил, что власти Украины пытаются перевернуть принятые в Минске договоренности, но и их нельзя «спускать с крючка».

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выполнение Минских соглашений является единственным способом урегулировать ситуацию в Донбассе.