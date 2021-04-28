Учредитель «Царьграда» призвал Трампа объединить силы в борьбе за свободу слова

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев написал письмо бывшему президенту США Дональду Трампу с предложением объединить силы против ненавистников свободы слова, сообщил «Царьград».

«Я, как и Вы, верю, что единственный способ противостоять цензуре — создавать собственные платформы. Я серьезно оценил ситуацию и пришел к выводу, что лучшим вариантом будет объединить силы единомышленников, а не создавать такие платформы в одиночку», — отметил Малофеев.

Он рассказал, что российский суд недавно наложил серьезные штрафы на YouTube за цензуру его канала. Малофеев повторил, что важно действовать вместе «против ненавистников свободы слова среди технологических гигантов».