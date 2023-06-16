Мир 16 июня 2023, 00:16 Учившегося в США украинского летчика убили при первом полете Politico: учившегося у американцев украинского пилота убили при первом вылете Flickr

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Учившийся у американцев пилот ВСУ Владислав Савельев погиб во время первого вылета в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер. Его слова привело издание Politico.

Согласно публикации, Савельев два года учился в США и закончил школу подготовки боевых летчиков.

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«Он погиб во время одного из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Соединенных Штатов», — отметил Фишер.

Он назвал отличной программу, по которой проходил обучение украинский летчик. В конце мая глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ отобрали пилотов для обучения управлению американскими истребителями F-16. При этом он не уточнил, когда Украина получит боевые самолеты и в каком количестве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что вопрос о поставке Водруженным силам Украины западных истребителей F-16 пока не решили. Он пояснил, что передача военной техники зависит от развития боевых действий.