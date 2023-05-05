Мир 05 мая 2023, 18:16 Учительницу в США заставляли скрывать от родителей гендерную идентичность их детей Учительницу в США принуждали скрывать гендерную идентичность учеников от их родителей Freepik

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Учительница средней школы в США подала судебный иск против образовательного учреждения, которое принуждало ее скрывать гендерную идентичность учеников от их родителей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам Элизабет Мирабелли, некоторые ученики просят учителей называть их другим именем, которое затем заносится в документы. Однако при общении с родителями педагоги должны называть школьника обычным именем, чтобы мама и папа ничего не узнали.

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Мирабелли отметила, что является верующий католичкой, и считает неправильной политику руководства школьного округа. Она также добавила, что школы сейчас поощряют изучать альтернативные идентичности, при этом образование учеников остается на низком уровне.

«Они не могут поступить в колледж и конкурировать, потому что у них нет доступа к высокому уровню грамотности, который требуется, чтобы стать ученым, врачом, юристом или учителем», — отметила Мирабелли.

По данным американских СМИ, в одной из школ американского штата Вермонт, подросткам рекомендовали не употреблять слова «мальчик» или «девочка».