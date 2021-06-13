Учительницу уволили после урока мастурбации в первом классе

Учительницу по сексуальному образованию уволили из элитной американской школы в Далтоне. Причиной стало проведение урока о мастурбации в первом классе, сообщило издание The New York Post.

Жюстин Анг Фонте работала в элитной школе Columbia Grammar & Prep School. В мае она провела занятие у первоклассников, показывая им карикатурные изображения и рассказывая о мастурбации. О занятии узнали родители детей, которые пожаловались на педагога.

«На собраниях преподавателей и сотрудников на этой неделе Жюстин объявила о своем решении покинуть Далтон, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве независимого преподавателя в области здравоохранения», — сообщил директор школы Джим Бест в электронном письме родителям детей.

Он добавил, что руководство школы поддерживает стремления учительницы и ждет возможности отметить ее достижения. Одна из родителей учеников назвала заявление Беста неспособностью признать ошибку.

Сам директор образовательного учреждения тоже объявил о своей отставке со следующего года. Обучение в элитной школе обходится за год в сумму более 55 тысяч долларов.