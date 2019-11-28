Учительницу осудят за оральный секс со школьницей в США

По данным издания, из обнародованной переписки между 36-летней женщиной и ее ученицей следует, что они занимались оральным сексом. Причем иногда это происходило прямо в классе. Предполагается, что учительница вступила в сексуальную связь со школьницей этой осенью. По словам директора школы, на биографии и репутации Чаверии не было темных пятен. Никто не ожидал произошедшего. Женщину заключили под стражу. Ее ждет скамья подсудимых.