Учительницу осудят за оральный секс со школьницей в США
В Техасе школьного педагога Рэнди Чаверию обвинили в сексуальной связи с одной из учениц, передает «Экспресс газета» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, из обнародованной переписки между 36-летней женщиной и ее ученицей следует, что они занимались оральным сексом. Причем иногда это происходило прямо в классе. Предполагается, что учительница вступила в сексуальную связь со школьницей этой осенью. По словам директора школы, на биографии и репутации Чаверии не было темных пятен. Никто не ожидал произошедшего. Женщину заключили под стражу. Ее ждет скамья подсудимых.