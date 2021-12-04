Учительница в Киеве отказалась общаться с учеником по-украински

Языковой скандал произошел в киевском лицее № 303. Учительница отказалась разговаривать с учащимся на украинском, о чем тот попросил, так как не понимает русского, передал портал «Главред».

«Он не понимает русского! Семьдесят лет все на нем разговаривали — и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят», — возмутилась педагог, восприняв это как проявление неуважения к себе. Она подчеркнула, что гордится русским происхождением.

Ранее обладательница титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях из Днепра записала в Stоriеs обращение на украинском языке. В нем она резко ответила соотечественникам, которые критиковали 27-летнюю девушку за предпочтение, которое она оказывает русском языку при общении и в соцсетях. Модель потребовала уважать ее выбор. Анна подчеркнула, что имеет право самовыражаться на том языке, на котором ей удобно.

В сентябре секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов предложил перейти с кириллицы на латиницу, а вторым государственным языком сделать английский.