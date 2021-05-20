Учительница обезоружила и обняла открывшую огонь шестиклассницу

Учительница математики средней школы американского города Ригби обезоружила шестиклассницу, которая открыла огонь в учебном заведении. После этого педагог обняла школьницу. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В США 6 мая учительница занималась с детьми подготовкой к экзамену по математике, когда услышала в коридоре звук выстрела. Она выглянула в коридор, где увидела лежащего на полу уборщика. Педагог быстро закрыла дверь — вскоре из коридора раздались еще два выстрела. Тогда учительница приняла решение эвакуировать класс.

«Я просто сказал своим ученикам: „Мы уходим, мы бежим в здание старшей школы, вы должны бежать изо всех сил, не оглядываться назад, и сейчас самое время встать и идти“», — рассказала она.

Она впервые увидела стрелка, когда помогала одному из раненых детей. Тогда она поняла, что огонь открыла маленькая девочка. По словам женщины, ее мозг отказывался воспринимать, что стрелял маленький ребенок. Было только осознание, что нужно забрать у девочки оружие.

В результате учительница подошла к девочке и забрала пистолет у нее из рук — школьница не сопротивлялась. После этого женщина ее обняла. Она пояснила, что в тот момент подумала: «У этой маленькой девочки где-то есть мама, которая не знает, что у ее ребенка нервный срыв и она причиняет боль людям».

По данным полиции, девочка принесла пистолет в рюкзаке. В результате пострадали три человека — ранения получили двое взрослых и один ребенок.