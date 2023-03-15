Мир 15 марта 2023, 05:46 Учительница начальной школы убила любовника и закопала его тело в саду Metro: учительница из Великобритании зарезала любовника и закопала его тело в саду Pxhere

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Британская учительница начальной школы из графства Восточный Мидленд оказалась под следствием. Женщина подозревается в убийстве своего возлюбленного и дальнейшем сокрытии его тела. Об этой истории сообщило издание Metro.

Фиона Бил встречалась с Николасом Биллингемом 17 лет. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2021 года. За все время их отношений 42-летний мужчина многократно изменял своей 49-летней партнерше, а одна из его любовниц даже родила от него ребенка.

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Когда женщина решила, что ее возлюбленный в очередной раз завел интрижку на стороне, то решила ему отомстить.

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По мнению суда, Бил тщательно планировала убийство. Женщина рассказала коллегам, что якобы подцепила COVID-19 и самоизолировалась дома. В магазине она купила необходимые для сокрытия тела инструменты.

Позже у подозреваемой нашли дневник, в котором она подробно описала убийство. В своих записях женщина делилась, что ее возлюбленный подпитывает в ней темную силу, ее Бил называла Тюльпан22.

Женщина написала, что решила убить Биллингема на Хэллоуин 2021 года. Она спрятала нож в прикроватной тумбочке, пока мужчина был в ванной комнате. После его возвращения в спальню, Бил уговорила его надеть повязку на глаза, а затем ударила его ножом.

В своих записях Бил также призналась, что перетаскивать тело оказалось гораздо тяжелее, «чем это кажется по телевизору». Труп возлюбленного женщина закопала в саду.