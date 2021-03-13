Учительница из Словакии умерла через 2 недели после прививки AstraZeneca

В Словакии 38-летняя учительница скончалась через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca. Причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Близкие женщины считают вакцину причиной ее гибели. Власти это отрицают.

Побочные эффекты у преподавателя средних классов появились после первой прививки, сообщил телеканал RTVS. У нее поднялась высокая температура, началась мигрень, болели суставы и место укола.

Через неделю учительница по имени Антония попала в больницу в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней после госпитализации она скончалась.

В интервью телеканалу в феврале женщина заметила, что была готова к возможной побочной реакции на препарат. Однако ее интенсивность учительницу удивила.

Прямая связь между сделанной Антонии прививкой и ее смертью не установлена.

Хаос вокруг вакцинации препаратом AstraZeneca, указано в материале, распространяется по всему миру. Некоторые страны запретили использование вакцины из партии ABV 5300. Прививочная кампания была прекращена в Италии, Румынии, Дании, Исландии и Норвегии.

Тем не менее в компании AstraZeneca уверяют, что «безопасность вакцины была тщательно изучена на третьем этапе клинических испытаний, и проанализированные данные подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится».

Сейчас Европейское агентство лекарственных проверяет информацию о появлении тромбов после прививок этим препаратом.