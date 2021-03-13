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    13 марта 2021, 02:17

    Учительница из Словакии умерла через 2 недели после прививки AstraZeneca

    Анастасия Кукова

    В Словакии 38-летняя учительница скончалась через две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca. Причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Близкие женщины считают вакцину причиной ее гибели. Власти это отрицают.

    Учительница из Словакии умерла через 2 недели после прививки AstraZeneca

    Побочные эффекты у преподавателя средних классов появились после первой прививки, сообщил телеканал RTVS. У нее поднялась высокая температура, началась мигрень, болели суставы и место укола.

    Через неделю учительница по имени Антония попала в больницу в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней после госпитализации она скончалась.

    В интервью телеканалу в феврале женщина заметила, что была готова к возможной побочной реакции на препарат. Однако ее интенсивность учительницу удивила.

    Прямая связь между сделанной Антонии прививкой и ее смертью не установлена.

    Хаос вокруг вакцинации препаратом AstraZeneca, указано в материале, распространяется по всему миру. Некоторые страны запретили использование вакцины из партии ABV 5300. Прививочная кампания была прекращена в Италии, Румынии, Дании, Исландии и Норвегии.

    Тем не менее в компании AstraZeneca уверяют, что «безопасность вакцины была тщательно изучена на третьем этапе клинических испытаний, и проанализированные данные подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится».

    Сейчас Европейское агентство лекарственных проверяет информацию о появлении тромбов после прививок этим препаратом.