Учительница из Днепра выпила на уроках и ударила двух второклассниц

Учительница в Днепре (Украина) ударила двух второклассниц по голове, перед этим выпив водки на глазах у младшеклассников. Об этом сообщила в Facebook мама одной из учащихся класса.

По словам женщины одной из второклассниц, учительница пила водку в течении рабочего дня.

«Вчера, со слов детей 2 „В“ класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать», — написала женщина.

Из ее сообщения также следует, что учительница ударила двух детей прямо по голове якобы за то, что они писали не «там, где нужно». Также, по словам женщины, учительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, чуть не упала на третью школьницу.

Учительницу, как утверждает мама школьницы, уже уволили, однако, по словам женщины, в школе и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем. Женщина отметила, что именно по этой причине учительница потеряла работу в предыдущей школе.

Администрация учебного заведения, как утверждает мать школьницы, скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогов в городе.

Вопиющий случай по отношению к ученику произошел в одной из школ Воркуты. Там учитель физкультуры прямо во время урока замахнулся на школьника и попытался его ударить. Подросток обратил внимание на то, что несколько преподавателей играли в баскетбол в обычной, а не спортивной обуви. Он решил спросить, можно ли ему тоже позаниматься в туфлях. Учитель отреагировал на этот вопрос очень агрессивно и попал на кадры.