Мир 21 апреля 2023, 20:11 Учительница из Австрии упрекнула детей мигрантов с Украины, из Турции и Сирии в том, что они живут за счет местных ORF: учительница из Вены обвинила детей мигрантов в том, что они живут за счет австрийцев Pxhere

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Скандал произошел в одной из школ Вены. Учительница раскритиковала детей с Украины, Турции и Сирии за то, что они не могут выучить немецкий язык и живут со своими семьями за счет австрийцев. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

По данным канала, преподавательница обвинила школьников в том, что они ничего не могут. Турецким детям она посоветовала возвращаться на родину. Досталось и сирийцам за то, что они не соблюдают правила и не хотят учить немецкий язык.

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Педагог заявила, что эти претензии касаются и украинцев. По ее словам, неплохо было бы, если бы дети приезжих «нашли работу здесь, в Австрии», чтобы ей лично «не пришлось» за них «платить».

«Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я… плачу за все… и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет», — высказалась учительница.

Департамент образования Вены сообщил, что сейчас проводится проверка.