Учителя в Бельгии отстранили от работы из-за карикатуры на Мухаммеда

Учитель муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого педагог был отстранен от работы, в его отношении запущена дисциплинарная процедура.

«Согласно данным родителей, которые ссылаются на слова своих детей после уроков, учитель передал детям в классе планшет, предложив тем, кто не хочет видеть карикатуры, смотреть в пол или в сторону», — пишет бельгийская газета LaLibre.

Ситуация произошла через несколько дней после убийства под Парижем учителя истории Самюэля Пати, которое связывают с демонстрацией на уроках карикатур на пророка Мухаммеда. Учитель школы района Моленбек-Сан-Жан вел уроки гражданственности в шестом классе, средний возраст учеников составляет 11 лет.

Член местного муниципального совета Хишам Шакир рассказал изданию, что его сын был в классе, когда учитель демонстрировал карикатуры. О произошедшем Шакир сам сообщил школьной администрации. По его мнению, демонстрация подобных карикатур «не дает ничего, а только учит детей ненависти».

«Мы не хотим обидеть учителя или кого-то еще, а лишь выступаем за уважение нашей религии», — сказал Шакир. Он также призвал «жить в уважении, достоинстве, братстве вне зависимости от религиозной принадлежности».

Школа, где проходил этот урок, находится в ведении местной коммуны. Там подтвердили, что сейчас учитель отстранен от работы. Представитель муниципального образования также добавил, что в отношении педагога проводится «дисциплинарная процедура».

Волна нападений радикальных исламистов прошла во Франции. Самое громкое случилось в середине октября. Тогда был убит и обезглавлен преподаватель Самюэль Пати. Все произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Учитель вел историю и обществознание. За несколько дней до нападения он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы проиллюстрировать свободу выражения. Эммануэль Макрон выступил с эмоциональной речью на траурной церемонии прощания с погибшим. Французский лидер заявил, что в стране и дальше будут публиковать свойственные французской культуре карикатуры.

Ранее исламисты за один день трижды нанесли удары по Франции. В Ницце мужчина зарезал троих человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам. Некоторые СМИ сообщали, что одна из жертв была обезглавлена. Спустя всего несколько часов в Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на правоохранителей. Еще одна атака произошла недалеко от французского консульства в городе Джидда в Саудовской Аравии. Местный житель ранил сотрудника охраны. После этого французские власти объявили максимальный уровень террористической угрозы на всей территории страны.