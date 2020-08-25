Учителя собрались на митинге в Минске с требованием отправить главу Минобразования под трибунал

Учителя проводят акцию протеста в Минске. Преподаватели собрались у здания Министерства образования и скандируют: «Трибунал».

Многие учителя пришли с плакатами и красно-белыми флагами. Вдоль колонны преподавателей ходит полицейский и объявляет в громкоговоритель, что мероприятие не согласовано. Всех просят разойтись. Люди в ответ аплодируют и говорят, что ждут встречи с министром образования, передает корреспондент РИА «Новости».

К месту митинга уже прибыл ОМОН: 20 грузовиков с личным составом и спецтехникой. Пока силовики не покидают машины, передает ТАСС. При этом из микрорайона Уручье на востоке Минска в центр столицы по проспекту Независимости движется колонна из автозаков и автобусов с силовиками.

К митингующим учителям присоединились и другие граждане Белоруссии. Акция стала своеобразным ответом на слова Лукашенко о преподавателях. Ранее он заявил, что учителя, которые участвуют в протестных акциях, не должны работать в школах. По его словам, такие люди «перекинулись в другой лагерь» и не разделяют государственную идеологию, передает агентство БелТА.