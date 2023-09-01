Мир 01 сентября 2023, 16:44 Учителя Польши вышли на забастовку в День знаний Учителя польских школ вышли на протест с требованием повышения зарплат РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый учебный год в Польше начался с массового протеста учителей. Сотрудники школ вышли к зданию министерства образования в Варшаве с требованием повышения зарплат и критикой главы ведомства Пшемыслава Чарнека. Об этом сообщила польская газета Wyborcza.

Организатором акции выступил Союз польских учителей. Причиной стало заявление министра, что средняя зарплата сотрудников школ составляет семь тысяч злотых (1700 долларов).

Реклама

Собравшиеся заявили, что таких денег они не получали никогда, а реальные выплаты в два раза ниже заявленной министром, что только немного превышает минимальную зарплату труда в стране.

Низкие оклады привели к тому, что выпускники педагогических вузов не идут работать в учебные заведения. Дефицит учителей в Польше уже составил 18 тысяч человек, и дальнейшая ситуация станет только ухудшаться.

«Сегодня вместо первого звонка нового учебного года на этом пикете прозвучали звуки тревожного колокола», — заявила член Союза польских учителей Урсула Возняк.

Она подчеркнула, что на пикет собрались не только учителя, но и родители школьников, а также преподаватели вузов.

Возняк добавила, что министр Чарнек не выполнил свое обещание встретиться с сотрудниками учебных заведений и уехал в Люблин, что еще раз показало его отношение к образованию.

Собравшиеся заявили, что подобные пикеты станут регулярными пока власти страны не поймут всю важность работы учителей.