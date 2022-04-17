Учителей из освобожденных регионов Украины подготовят по российским стандартам

Учителя школ из Донбасса, а также освобожденных Запорожской, Херсонской и Харьковской областей Украины переподготовят в Крыму к работе по российским стандартам. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины», — написал он.

Также Аксенов подчеркнул, что прибывшим на полуостров детям из Донбасса и Украины окажут помощь в организации учебы, в том числе помогут, при необходимости, в домашнем индивидуальном обучении.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что из ДНР и ЛНР вывезли в Россию больше 837 157 человек.