Мир 06 января 2024, 03:27 Учитель в США угрожал обезглавить ученицу за ее слова об израильском флаге Fox News: в США учитель угрожал отрубить голову ученице из-за израильского флага РИА «Новости»

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Учителя обществознания в американском штате Джорджия арестовали и уволили с работы после того, как он пригрозил мусульманской школьнице обезглавливанием. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Преподавателю еврейского происхождения не понравилось, что ученица оскорбилась наличием израильского флага в классе. Девочка заявила, что израильтяне убивали палестинцев. Учитель ответил, что его родственники проживают в Израиле, обвинил ее в антисемитизме и начал угрожать.

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Теперь мужчину обвиняют в террористических угрозах и жестоком обращении с детьми. После задержания его отпустили под залог через два дня, но его обязали держаться на расстоянии и от самой школы, и от ученицы, которой он угрожал.

Несколько свидетелей подтвердили, что учитель реально угрожал отрубить голову ребенку.

Ранее в результате стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников, один человек погиб и пятеро получили ранения. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, не сообщили.