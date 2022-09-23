Учетная ставка поднялась на 2,25% в Англии | 360°

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23 сентября 2022, 05:11

Учетная ставка поднялась на 2,25% в Англии

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Банк Англии поднял базовую процентную ставку. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт банка.

Ставка увеличилась с 1,75% до 2,25%. В дальнейшем пересматривать ставку планируют 3 ноября.

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Ранее представители банка Англии заявили, что купюры с изображением умершей королевы Великобритании Елизаветы II останутся законными платежными средствами. Дальнейшее решение планируют принять после окончания траура.

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