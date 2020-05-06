Ученым впервые удалось снять припадки у голых землекопов
Ученые впервые смогли снять припадки у голых землекопов, вызванные нехваткой углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Current Biology.
Снять приступы у животных удалось с помощью противосудорожного препарата диазепама, который ввели в среде с привычным для голых землекопов содержанием углекислого газа в воздухе.
Ученые планируют продолжить изучение влияния углекислого газа на мозг. Они надеются, что в дальнейшем это поможет людям с эпилепсией избавиться от приступов.