Мир 03 апреля 2024, 13:38 Ученый Завьялов: сейсмической опасности подвержена вся территория острова Тайвань

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло сегодня на острове Тайвань. Вся его территория всегда была подвержена сейсмической опасности, сообщил доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, все жители острова прекрасно знают, что рано или поздно в этом районе будет сильное землетрясение.

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Завьялов отметил, что все строительство на Тайване ведется со строгим соблюдением антисейсмических правил. Работы не начинаются без учета возможных сейсмических нагрузок.