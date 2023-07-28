Мир 28 июля 2023, 15:59 Ученый Васильев заявил, что преследование Трампа может подтолкнуть американцев к беспорядкам

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о хранении секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам ученого, новые обвинения против Трампа связаны, прежде всего, с усилением внутриполитической борьбы. Вся эта ситуация может спровоцировать массовые беспорядки среди общественности.

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Таким образом, американская верхушка желает вывести Трампа из президентской гонки, добавил Василев.