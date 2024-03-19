Мир 19 марта 2024, 13:10 Ученый Васильев: США хотят сохранить военное присутствие в Африке ради влияния на события

Читать 360tv в

Власти Нигера призвали США вывести военнослужащих из страны в соответствии с разрывом соглашения. Теперь американская армия не имеет права проводить учения в республике. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, такой исход вызывает серьезное беспокойство у Соединенных Штатов.

Реклама

«В Вашингтоне считают, что военное присутствие в странах Африки, то есть гарантия американского воздействия на события там, должно сохраняться», — высказался эксперт.

При этом африканские государства видят, что сотрудничество с американцами не принесло особых плюсов, добавил Васильев.