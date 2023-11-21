Мир 21 ноября 2023, 13:58 Ученый Васильев рассказал о возможном давлении на Байдена со стороны Обамы

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Президент США Джо Байден объявил о намерении переизбираться на второй срок, что вызвало неоднозначную реакцию. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В Белом доме в ответ на планы Байдена отметили его «стойкость» и «мудрость», а экс-советник бывшего американского лидера Барака Обамы Дэвид Аксельрод посоветовал отказаться от гонки.

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По мнению Васильева, на действующего президента Соединенных Штатов оказывают серьезное давление. За этим стоят спонсоры Демократической партии и, возможно, сам Обама, отметил эксперт. Он также добавил, что к вопросу смены Байдена будут возвращаться не раз.