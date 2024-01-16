Мир 16 января 2024, 15:12 Ученый РАН Войтоловская: республиканцы пока не нашли лидера сильнее Трампа

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Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. Примакова Александра Войтоловская объяснила популярность кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа среди республиканцев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, члены партии пока не смогли найти лидера сильнее Трампа. Им проще поддерживать уже известную фигуру.

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Войтоловская также добавила, что бывший президент Соединенных Штатов имеет шанс на переизбрание. Однако обвинения в адрес политика не повышают его популярность, отметила ученый.