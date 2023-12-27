Мир 27 декабря 2023, 14:28 Ученый РАН Данилов-Данильян высказал мнение, что США стремятся к экспансии в Арктике

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Российский ученый, гидролог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с телеканалом «Звезда» высказал мнение, что США, заявляя о своем расширении континентального шельфа в Арктике, хотят контролировать акваторию в военных целях.

По его словам, они выступают за полную экспансию, как и любое другое государство, претендующее на мировое господство.

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«Им нужна акватория, чтобы никто туда не залезал без их ведома. Это самое важное», — добавил эксперт.