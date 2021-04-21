Ученый предупредил о возвращении Земли на 35 миллионов лет назад из-за потепления

Глобальная температура на Земле из-за выбросов парниковых газов в ближайшие годы может вырасти до показателей, которые наблюдались 35 миллионов лет назад. С таким прогнозом выступил ученый Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. Об этом сообщило РИА «Новости».

В эпоху, о которой говорит ученый, наземные формы жизни достигли максимальных размеров и костистые рыбы завоевали все водоемы. Но при этом глобальная температура лишь один из климатических показателей, поэтому нельзя сказать, что вместе с глобальным потеплением на Земле вновь появятся гигантские носороги.

Тогда, 35 миллионов лет назад, на Земле вся система была иной, была другая растительность и расположение материков. Отличался химический состав атмосферы, уровень океана был другим, не было такого количества ледников.

Ранее ученые забили тревогу в связи с тем, что из-за глобального потепления может растаять треть льдов Антарктики, что приведет к затоплению прибрежных городов. В Швеции между тем исследователи обнаружили, что в Антарктиде стремительно тает ледник Судного дня.