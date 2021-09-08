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    08 сентября 2021, 07:18

    Ученый предложил с помощью шерстистого мамонта наладить отношения между США и Россией

    Екатерина Шамина

    За нормализацию отношений между США и Россией взялись ученые. Они предложили совместно вывести шерстистого мамонта.

    Ученый предложил с помощью шерстистого мамонта наладить отношения между США и Россией

    Генетик Джордж Черч из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику по выведению животных, которые будут идентичны шерстистым мамонтам ледникового периода. Он заявил о необходимости по этому вопросу сотрудничать с Россией. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

    Давно вымершее животное он планирует вывести в ближайшие два десятилетия. Но это исследование важно не только для США, но и ля России. По его словам, этот проект создает возможности для двустороннего сотрудничества в области изменений климата и Арктики, что требует межгосударственное решение проблем, какими бы напряженными не были отношения между политиками двух стран.

    Джордж Черч отметил, что в случае успеха проекта возрождения шерстистого мамонта, отношения между странами могут измениться в лучшую сторону, а Арктика станет регионом для совместного сотрудничества, а не соперничества.

    Тем временем руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев объявил о начале масштабных межведомственных опытно-исследовательских учений в Арктике.