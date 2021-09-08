Ученый предложил с помощью шерстистого мамонта наладить отношения между США и Россией

За нормализацию отношений между США и Россией взялись ученые. Они предложили совместно вывести шерстистого мамонта.

Генетик Джордж Черч из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику по выведению животных, которые будут идентичны шерстистым мамонтам ледникового периода. Он заявил о необходимости по этому вопросу сотрудничать с Россией. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Давно вымершее животное он планирует вывести в ближайшие два десятилетия. Но это исследование важно не только для США, но и ля России. По его словам, этот проект создает возможности для двустороннего сотрудничества в области изменений климата и Арктики, что требует межгосударственное решение проблем, какими бы напряженными не были отношения между политиками двух стран.

Джордж Черч отметил, что в случае успеха проекта возрождения шерстистого мамонта, отношения между странами могут измениться в лучшую сторону, а Арктика станет регионом для совместного сотрудничества, а не соперничества.

Тем временем руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев объявил о начале масштабных межведомственных опытно-исследовательских учений в Арктике.