Мир 12 февраля 2024, 14:27 Ученый Плюснин: новый президент Финляндии Стубб расширит сотрудничество с НАТО

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Младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин рассказал, чего ожидать от нового президента Финляндии Александра Стубба. Слова эксперта передало ИА НСН.

По мнению специалиста, политик будет работать над развертыванием баз НАТО на территории страны.

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«Что касается границы с Россией, в ближайшее время ее точно не откроют. <…> Я могу предположить, что Россия к такой политике соседа готова, но это вопросы к оборонному ведомству», — высказался Плюснин.

Напомним, во время выборов Стубб заявлял, что в случае победы не станет поддерживать отношения с РФ, пока не завершится конфликт на Украине.