Мир 13 февраля 2024, 13:46 Ученый Перенджиев: новый виток конфликта Азербайджана и Армении связан с Зангезурским коридором

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией. Претензии стран связаны с Зангезурским коридором, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По мнению ученого, президент Азербайджана Ильхам Алиев понимает необходимость решения данного вопроса до установления мирного договора. После подписания документа разобраться в проблеме будет куда сложнее, пояснил Перенджиев.

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Однако Армения не согласна с такими условиями. Власти государства не хотят идти на территориальные уступки, добавил специалист.