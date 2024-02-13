13 февраля 2024, 13:46
Ученый Перенджиев: новый виток конфликта Азербайджана и Армении связан с Зангезурским коридором
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией. Претензии стран связаны с Зангезурским коридором, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По мнению ученого, президент Азербайджана Ильхам Алиев понимает необходимость решения данного вопроса до установления мирного договора. После подписания документа разобраться в проблеме будет куда сложнее, пояснил Перенджиев.
Реклама
Однако Армения не согласна с такими условиями. Власти государства не хотят идти на территориальные уступки, добавил специалист.
Армения
Азербайджан
Реклама
Реклама