Ученый оценил возможность эпидемии чумы

Специалист уточнил, что риск заразиться выше у тех, кто контактирует с природой. Потому что именно природные источники, например, животные — основные очаги чумы.

«Нет риска распространения эпидемии чумы сегодня. Отдельные такие случаи могут быть, но это скорее исключение», — заключил Аграновский. Он уточнил, что сейчас есть эффективные способы лечения заболевания, которые не дают поводов для беспокойства.