Ученый отреагировал на сомнения ВОЗ по поводу российской вакцины от СОVID-19

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов отреагировал на сомнения представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) насчет российской вакцины от коронавируса.

ВОЗ отметила, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать ее безопасность и эффективность. В организации пояснили, что поддерживают контакты с российскими учеными и собираются проверить данные о препарате.

По словам ученого, намерение удостовериться в соответствии испытаний нашего препарата установленным процедурам вполне естественно, информирует ИА НСН.

«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально», — пояснил Ершов.

Он отметил, что обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года. Однако произошел социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень быстро. Специалист добавил, что опасения ВОЗ объясняются «большой возней» вокруг вакцины, так как делалось более ста препаратов в разных странах. Наши ученые оказались первыми.