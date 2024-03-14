14 марта 2024, 17:28
Ученый Оленченко: Латвия не может принимать решение о железном занавесе между Прибалтикой и РФ
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой поднимут железный занавес. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.
Специалист счел такие действия неосуществимыми.
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«Не Латвии решать в отношении занавеса. Ни у кого не возникает вопросов о том, что эта страна несамостоятельна», — подчеркнул ученый.
По его мнению, у государства нет ни человеческих, ни экономических ресурсов для производства подобного барьера. Цель выступления Силини — попытка найти солидарность среди европейских коллег, отметил эксперт.
Латвия
Россия
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