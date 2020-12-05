Ученый объяснил пропажу пяти самолетов в Бермудском треугольнике

Австралийский исследователь Шейн Саттерли озвучил новую версию, которая объясняет исчезновение сразу пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году. Он уверен — никакой мифической причины в их пропаже нет.

Об этом сообщил 9 News. Издание уточнило, что речь идет о пропаже пяти торпедоносцев ВМС США, известных как «Рейс 19». В составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора они направились на учебное задание, но попали с радаров, как только оказались в зоне Бермудского треугольника.

Саттерли уверен, что никакие паранормальные явления не виноваты в исчезновении самолетов. По его словам, причиной стали неправильные действия экипажа — особенно решение Тейлора ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном, после того, как наступила темнота и изменилась погода.

«Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане», — отметил исследователь.

Он также подчеркнул, что большинство членов экипажа были стажерами, которые не умели справляться с такими самолетами в сложных условиях. По словам ученого, американские военные знали причину крушения воздушных суден, однако мать Тейлора настояла, что ее сына нельзя обвинить в случившемся, пока не найдены обломки самолетов. Из-за этого военные указали в отчете, что причина исчезновения «неизвестна».