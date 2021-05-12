Ученый объяснил опасные ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Реакция деления в топливосодержащих материалах продолжается на Чернобыльской АЭС. При этом она не представляет собой опасности, так как даже не прекращалась. Об этом заявил доктор технических наук Владимир Кузнецов.

«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии. Именно через эти помещения (так называемые подаппаратные помещения, то есть это под реактором), эта масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже», — пояснил профессор RT.

Он добавил, что все радионуклиды продолжают находиться на АЭС и никуда оттуда не денутся. На распад этих частиц уйдут тысячелетия. По словам Кузнецова, сотрудники Курчатовского института уже давно изучили эти явления. Он отметил, что в подаппаратных помещениях находится порядка 60 тонн расплава, а всего в реакторе около 190 тонн ядерного топлива.

«Конечно, какое-то количество было выброшено в окружающую среду, но львиная часть осталась внутри ядерного реактора. Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг. И датчики там стоят, которые это контролируют», — заключил ученый.

Ранее повторение катастрофы на АЭС назвал невозможным заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. Он подчеркнул, что ситуация не является критической или аварийной.