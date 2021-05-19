Ученый объяснил будущие проблемы у «инцестной» медведицы из Берлинского зоопарка

Родители медведицы Герды из Берлинского зоопарка — брат и сестра. Ученый-биолог Евгений Абизов в разговоре с «360" посоветовал не использовать Герду для разведения потомства. Ведь у полученных в результате инцеста животных могут быть генетические и иммунные проблемы.

«В дикой природе такое случается. Из-за большого количества особей в популяции, если брать белого медведя, то проблема альбинизма, она нивелируется в последующих поколениях путем дальнеродственного скрещивания. В условиях неволи есть опасность получения аналога чистых линий. То, что у нас используется для лабораторных животных», — сказал специалист.

Он объяснил, что, например, у белых лабораторных мышей крайне слабая иммунная система. Поэтому они являются идеальными моделями для изучения различных заболеваний и методов их лечения.

«Что касается белых медведей, то здесь опасность от такого скрещивания — это получение генетически и как следствие иммунно слабого потомства. Что может привести к гибели молодых животных до вступления в репродуктивный период и сокращению численности животных в неволе», — сказал Абизов.

По его словам, решение проблемы — подсаживание к самке самца дальнего получения — не близкого родственника.

«Лучше таких медвежат (полученных в результате инцеста — прим. ред.) отбраковать и в цепочке репродукции не использовать», — заключил ученый.

В Берлинском зоопарке ранее рассказали, что живущая там медведица Герда появилась на свет благодаря спариванию медведя Володи и самки Тони. Их привезли из России. Герда родилась в 2018 году, а позже выяснялось, что ее родители оказались братом и сестрой. Инцест случился из-за ошибки в российских документах.