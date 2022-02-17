Ученый назвал преимущества Китая от конфликта на востоке на Украины

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин отметил плюсы Китая в конфликте между Россией и Западом по вопросу Украины. Об этом написала Lenta.ru.

По словам ученого, действия России, связанные с жесткой дипломатией и продвижением своих условий на востоке Украины, будут иметь для Китая позитивный эффект.

«Если Россия не добивается удовлетворения своих требований по гарантиям безопасности, то Европа превращается в очаг перманентной военной напряженности, к которому прикованы значительные военные силы США. Это идет вразрез со стратегией Вашингтона, пытающегося концентрировать свои ресурсы на Тихом Океане», — добавил эксперт.

С другой стороны, если Запад удовлетворит требования России по гарантиям безопасности, то Китай также может начать что-то требовать, поскольку у него в азиатском регионе гораздо больше рычагов влияния на ситуацию, заключил Кашкин.

Китай и Россия выступили против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.