Мир 21 августа 2023, 19:06 Ученый Межевич высказался о призыве главы МИД Финляндии ужесточить санкции против России

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Глава МИДа Финляндии Элина Валтонен призвала ужесточить антироссийские санкции. Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал такое заявление. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, агрессивная риторика характеризует внутреннюю слабость страны. Однако он подчеркнул, что финское общество не будет реагировать на «пропагандистские лозунги», если они скажутся на благосостоянии людей.

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«Финское общество, в отличие от эстонского и тем более украинского, на голый пропагандистский лозунг не возьмешь, оно потребует хотя бы сохранения прежних возможностей уровня качества жизни. А такие возможности финское государство обеспечить не может», — отметил Межевич.