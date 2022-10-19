Ученый Маркедонов предположил, какие цели преследует Макрон в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта | 360°

Мир 19 октября 2022, 12:16 Ученый Маркедонов предположил, какие цели преследует Макрон в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта Ученый Маркедонов: Макрон примеряет на себе роль лидера ЕС

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Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в разговоре с изданием NEWS.ru расскзал, каким целями руководствуется президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь урегулировать армяно-азербайджанский конфликт.

Ученый напомнил, что армянская община во Франции — третья в мире по размеру после России и США, и первая в Евросоюзе.

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«Во время выборов там многие готовы голосовать за проармянских и антитурецких политиков», — напомнил эксперт.

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После ухода Ангелы Меркель Макрон, по мнению Маркедонова, примеряет на себе роль лидера ЕС. Президент Франции отдает себе отчет в том, что роль европейской и французской дипломатии в урегулировании конфликтов, в том числе на Южном Кавказе — важный момент.

«Для Макрона сама ситуация в Закавказье не является столь экзистенциальной, для него это часть более общих геополитических процессов», — заключил ученый.