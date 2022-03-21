Ученый Куприянов объяснил, почему Индия обеспокоена сближением РФ и КНР

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что Индия обеспокоена сближением России и Китая и стремится сохранить главенствующее сотрудничество. Об этом написала Lenta.ru.

«Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это [сокращение сотрудничества] только дальше толкнет Россию в китайские объятия», — объяснил ученый.

Сейчас Индия и Россия рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях. Этот механизм позволит странам отказаться от евро и доллара, а также открыть российскому банку счет в индийской валюте, а индийскому — в российской.